Droga nel pacco per il figlio detenuto | arrestato il padre in carcere

Una vicenda che scuote le mura del carcere di Ariano Irpino: un padre, nel tentativo di far giungere droga al figlio detenuto, è stato arrestato. La scoperta è avvenuta grazie all’accurata attività di controllo delle forze dell’ordine, che hanno smascherato il piano e impedito l’introduzione di sostanze illegali. Un episodio che evidenzia ancora una volta quanto sia difficile contrastare il contrabbando nelle strutture penitenziarie.

Ariano Irpino: Tenta di introdurre droga. Arrestato padre di un detenuto. A renderlo noto il Responsabile della Segreteria Gau Uilpa Polizia Penitenziaria Sorice Stefano. È di ieri mattina la notizia dell'arresto del padre di un detenuto della C.C. di Ariano Irpino che, attraverso un pacco destinato al figlio, ha tentato di introdurre sostanze stupefacenti occultate all'interno di un doppio fondo di un contenitore di plastica. Sembrerebbe che, avvalendosi dell'ausilio del personale addetto, l'Ispettore Coordinatore dei colloqui abbia provveduto al sequestro della droga e tratto in arresto il soggetto, per cui è stata disposta la misura cautelare in carcere presso l'Istituto Arianese a disposizione dell'Autorità Giudiziaria.