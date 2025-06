Droga nascosta nel terreno e ceduta in piazza mentre i bambini giocano al pallone | operazione dei Carabinieri della Compagnia di Taranto

Un'operazione sorprendente dei Carabinieri di Taranto ha scoperto droga nascosta nel terreno e distribuita in piazza mentre i bambini giocano al pallone, evidenziando l'impegno delle forze dell'ordine nel tutelare le zone più vulnerabili della città. Un intervento deciso che dimostra quanto l’attenzione sia alta nelle aree pubbliche frequentate da famiglie e anziani, per garantire un ambiente più sicuro a tutti.

Tarantini Time Quotidiano Nella giornata di ieri, i Carabinieri della Sezione Operativa della Compagnia di Taranto hanno tratto in arresto in flagranza di reato un 36enne tarantino, presunto responsabile di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. L’operazione è il segno tangibile della presenza dell’Arma, sempre attenta ai luoghi frequentati dai bambini e dagli anziani. L’arrestato, muovendosi in bicicletta per non dare troppo nell’occhio, avrebbe ceduto droga a diverse persone in una piazzetta centrale di Talsano, dove a pochi metri di distanza alcuni bambini stavano giocando al pallone. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it © Tarantinitime.it - Droga nascosta nel terreno e ceduta in piazza mentre i bambini giocano al pallone: operazione dei Carabinieri della Compagnia di Taranto

