Droga nascosta nel B&B 24enne spedito agli arresti domiciliari

Un giovane di appena 24 anni si trovava nascosto tra le mura domestiche con un carico di droga, ma la giustizia non ha tardato a intervenire. M.L., residente a Macerata Campania, è stato arrestato e ora si trova agli arresti domiciliari, sotto il rigido controllo delle forze dell’ordine. La vicenda evidenzia ancora una volta come il crimine organizzato tenti di infiltrarsi nei contesti più insospettabili, ma la legge non fa sconti.

Arresti domiciliari per M.L., 24enne di Macerata Campania arrestato nei giorni scorsi per spaccio di droga. Il giudice Maria Pasqualina Gaudiano, del tribunale di Santa Maria Capua Vetere, ha convalidato l’arresto eseguito dai carabinieri ma ha applicato, condividendo le argomentazioni del. 🔗 Leggi su Casertanews.it

