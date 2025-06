Droga al rave in Val d’Intelvi | 11 segnalazioni 2 patenti ritirate

Nel cuore della Val d’Intelvi, un’operazione dei Finanzieri di Como ha smascherato un rave clandestino, segnalando 11 persone e sequestrando droga e alcool. Durante i controlli, sono state anche ritirate due patenti di guida, sottolineando la gravità delle violazioni. Un intervento tempestivo che mette in luce l’impegno delle forze dell’ordine nel tutelare la sicurezza e la legalità nelle aree più a rischio. La lotta alla droga e alle attività illecite continua senza sosta.

Como, 30 giugno 2025 – La Guardia di Finanza di Como, nel fine settimana, ha effettuato un posto di blocco nel comune di Alta Valle Intelvi, sul tratto di strada che porta dalla frazione di Lanzo alla località Sighignola dove stava per svolgersi un evento di musica techno. I controlli sulle auto e sulle persone a bordo hanno portato alla segnalazione di 11 persone alla Prefettura e al sequestro di sostanze stupefacenti. Dieci cittadini svizzeri e un italiano sono stati trovati in possesso di 41,24 grammi di hashish, 6,62 grammi di marijuana, nove spinelli e tre pastiglie di ecstasy. A due cittadini svizzeri è stata ritirata la patente per guida sotto effetto di sostanze stupefacenti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Droga al rave in Val d’Intelvi: 11 segnalazioni, 2 patenti ritirate

