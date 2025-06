Drift Masters 2025 Irlanda | Wiecek trionfa a Mondello Park Shanahan resta leader in classifica

La quarta tappa del Drift Masters European Championship 2025 a Mondello Park, Irlanda, ha visto Piotr Wiecek tornare trionfante sul podio, dopo quasi due anni di assenza. La sua vittoria, contro il favorito locale Conor Shanahan, conferma il suo talento e la sua determinazione. Mentre Wiecek conquista il primo posto, Shanahan mantiene comunque la leadership in classifica generale. Ecco tutti i dettagli di questa emozionante gara: Wiecek vince a Mondello Park e sale in...

La quarta tappa del Drift Masters European Championship 2025 si è conclusa con il ritorno alla vittoria di Piotr Wiecek, che dopo quasi due anni di digiuno ha conquistato il primo posto a Mondello Park, in Irlanda, battendo in finale il beniamino di casa Conor Shanahan. Nonostante la sconfitta, il giovane pilota irlandese mantiene la vetta della classifica generale. Ecco tutti i dettagli della gara: Wiecek vince a Mondello Park e sale in classifica. Piotr Wiecek, pilota polacco e volto noto del drifting internazionale, ha ottenuto un’importante vittoria superando prima Pawel Korpulinski nei Top 8 e poi il ceco Marco Zakou?il in una combattuta semifinale. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com © Sport.periodicodaily.com - Drift Masters 2025 Irlanda: Wiecek trionfa a Mondello Park, Shanahan resta leader in classifica

