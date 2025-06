Dream Pop Fest Palermo Rosario Miraggio in concerto al Teatro di Verdura

Preparati a vivere un'esperienza indimenticabile: Rosario Miraggio, protagonista della scena dream pop, torna in Sicilia con una nuova data a Palermo. Il suo live, inserito nella prestigiosa Dream Pop Fest al Teatro di Verdura il 29 agosto 2025, promette di catturare i cuori di fan e appassionati. Non perdere l’occasione di immergerti in atmosfere sognanti e coinvolgenti, perché questa serata sarà davvero speciale.

Rosario Miraggio aggiunge una nuova data in Sicilia. Il live si terrà a Palermo venerdì 29 agosto 2025 al Teatro di Verdura. Il concerto rientra tra gli appuntamenti della nuova edizione della rassegna Dream Pop Fest Palermo, organizzata da Puntoeacapo Srl, con la direzione artistica di Nuccio. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

In questa notizia si parla di: palermo - dream - fest - rosario

Vi aspetto al Teatro di Verdura di Palermo il 29 Agosto per il Dream Pop Fest! ? Da questo momento trovate i biglietti online! Link nelle storie! Vai su Facebook

Dream Pop Fest Palermo, Rosario Miraggio in concerto al Teatro di Verdura; Musica, tradizioni religiose e divertimento all'aperto: cosa fare a Catania nel weekend; Concerto, grande successo per i Pooh a Palermo.

Palermo, concluso il Dream Pop Fest: stabiliti numeri record - LiveSicilia - Oltre 5 milioni di euro di incasso e un indotto da 25, con concerti sold out ... Segnala livesicilia.it

Al via il Dream Pop Palermo Fest 2024 - Notizie - Ansa.it - Palermo si prepara ad una stagione di grande musica con l'arrivo della rassegna Dream Pop Palermo Fest 2024 che sarà inaugurata domani 5 luglio con la prima delle due date di Gigi D'Alessio al ... Da ansa.it