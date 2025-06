Dracula sepolto a Napoli decifrata la misteriosa iscrizione dopo 10 anni | È un elogio funebre per Vlad III di Valacchia

Dopo oltre un decennio di enigmi e supposizioni, la scoperta della sepoltura di Dracula a Napoli e la decifrazione della misteriosa iscrizione rappresentano una svolta clamorosa nella storia. Un'epopea che riporta alla luce uno dei misteri più affascinanti e controversi, coinvolgendo leggende, storia e ingegno. Ora, il velo si solleva: cosa ci svela questa rivelazione sulla vera identità di Vlad III di Valacchia?

Poco più di dieci anni. Tanto ci è voluto per arrivare a un punto di svolta su uno dei misteri storici che, partendo da Napoli, in tempi recenti, più hanno fatto discutere e.

