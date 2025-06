Downton Abbey | Il Gran Finale nuovo trailer esteso del film!

Preparatevi a riscoprire il fascino senza tempo di Downton Abbey: Il Gran Finale, il film che chiude in grande stile questa amata saga. Con un trailer esteso e coinvolgente, il nuovo capitolo promette emozioni intense e sorprese sorprendenti per tutti i fan. Non perdete l’appuntamento con il glamour, le vicende familiari e i personaggi indimenticabili che hanno conquistato il cuore di milioni. La storia di Crawley si avvicina alla sua conclusione: e voi siete pronti?

Focus Features ha pubblicato un nuovo trailer ufficiale ed esteso di Downton Abbey: Il Grand Finale, il terzo e ultimo film della serie cinematografica basata sulla serie televisiva in costume della PBS creata da Julian Fellowes. Il film uscirà nelle sale il 12 settembre. La trama e il cast di Downton Abbey: Il Gran Finale. Questo nuovo capitolo segue la famiglia Crawley e il suo personale all’inizio degli anni ’30. Quando Mary si ritrova al centro di uno scandalo pubblico e la famiglia deve affrontare difficoltà finanziarie, l’intera famiglia deve fare i conti con la minaccia del disonore sociale. 🔗 Leggi su Cinefilos.it

