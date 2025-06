Dovete solo succhiare i Chupa Chups | l’insulto del sindaco di Giffoni in consiglio comunale

Un episodio che ha scatenato polemiche e indignazione, mettendo in discussione il tono e il rispetto nel dibattito politico. La frase del sindaco di Giffoni Valle Piana ha suscitato reazioni contrastanti, sollevando interrogativi sulla cultura del confronto pubblico e sulle modalitĂ di comunicazione dei rappresentanti istituzionali. Un episodio che invita alla riflessione sul rispetto reciproco, soprattutto in momenti di confronto acceso e complesso come quelli legati alle emergenze pubbliche.

Polemiche e critiche ad Antonio Giuliano, sindaco di Giffoni Valle Piana, nel Salernitano, che durante un acceso dibattito sull'emergenza idrica ha apostrofato gli esponenti dell'opposizione dicendo " voi dovete solo succhiare i Chupa Chups ". Tutto è successo durante l'ultima seduta del Consiglio comunale, trasmessa in diretta streaming. L'espressione è stata stigmatizzata dai componenti dell'opposizione, che parlano di " una frase indegna. Un livello bassissimo, vergognoso. Nemmeno nei peggiori reality show si assiste a simili cadute di stile"

