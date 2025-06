Doves Football americano la grande festa a 40 anni dallo scudetto Lepore | C’ero anche io bambino

Dopo quattro decenni, i Doves Bologna tornano a celebrare un momento storico nel cuore della città: il primo scudetto vinto nel 1985. Un evento che unisce passione, orgoglio e amicizia, immerso nell’atmosfera autentica di Bologna e del football americano. Domenica 6 luglio, allo Junior Club di Rastignano, si vivrà una serata speciale all’insegna di ricordi, risate e convivialità. Non mancate, perché questa festa è un tributo alla storia e alla passione...

Bologna, 30 giugno 2025 - Una festa che celebra un traguardo storico, al sapore di "bolognesità" e football americano. Sono passati 40 anni dal primo scudetto vinto dai Doves Bologna il lontano 6 luglio 1985, risultato che il club festeggia con un party celebrativo proprio domenica, il 6 luglio, allo Junior Club di Rastignano. Alle 19.30 partirà la serata, che si alternerà tra barbecue, risate e racconti, quelli in prima persona dei giocatori che fecero l'impresa, diventando campioni d'Italia: molti atleti americani, infatti, voleranno dagli Usa fino alle Due Torri in occasione della celebrazione; altri, invece, come Jerry Ghirardo, si collegheranno on line attraverso un maxischermo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it