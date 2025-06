Dove vedere Wimbledon 2025 in diretta

Se sei un appassionato di tennis e non vuoi perderti nemmeno un colpo di Wimbledon 2025, scopri subito dove guardarlo in diretta! Con Sky Sport, il torneo più prestigioso dell’anno arriva sul tuo schermo fino al 2030, mentre su NOW TV potrai seguire ogni match in streaming. Ricorda, in Italia non è prevista una messa in onda in chiaro, quindi sintonizzati sui canali giusti e vivi l’emozione dei campioni.

È iniziata la 138esima edizione di Wimbledon, il torneo di tennis più atteso dell'anno. Tutti i match saranno visibili in Italia grazie alla pay tv Sky Sport, che ha acquistato anche i diritti fino al 2030. In streaming, le partite saranno disponibili invece per gli abbonati al servizio Now Tv. Non è prevista una messa in onda in chiaro, per cui potrebbe esserci un'eccezione in caso un italiano si dovesse spingere fino alla finale come avvenuto per Jannik Sinner al Roland Garros.

