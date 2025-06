Dove vedere in tv Wimbledon 2025 oggi | orari lunedì 30 giugno ordine di gioco programma streaming

Sei pronto a seguire l'emozione di Wimbledon 2025? Oggi, lunedì 30 giugno, il grande torneo torna protagonista con match imperdibili e grandi campioni come Alcaraz, Sinner, Berrettini e Paolini. Scopri in tempo reale gli orari, l’ordine di gioco e le possibilità di streaming per vivere ogni battito di questa straordinaria edizione. Non perdere neanche un momento: Wimbledon è alle porte!

Ci siamo: sta per partire un’altra grande edizione di Wimbledon. Chi detronizzerà, se detronizzerà, il bicampione Carlos Alcaraz? Ci proveranno in tanti, a partire da Jannik Sinner: oggi è però il giorno del debutto del detentore, come da tradizione e a tenerlo a battesimo sarà Fabio Fognini. LA DIRETTA LIVE DI FOGNINI-ALCARAZ DALLE 14.30 LA DIRETTA LIVE DI BERRETTINI (3° MATCH DALLE 12.00) LA DIRETTA LIVE DI PAOLINI (3° MATCH DALLE 12.00) LA DIRETTA LIVE DI ARNALDI (4° MATCH DALLE 12.00) Fognini sarà solo uno dei moltissimi italiani di scena oggi. In campo maschile da sottolineare il debutto non privo di rischi di Matteo Berrettini contro il polacco Kamil Majchrzak, mentre a Matteo Arnaldi tocca l’olandese Botic van de Zandschulp. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Dove vedere in tv Wimbledon 2025 oggi: orari lunedì 30 giugno, ordine di gioco, programma, streaming

