Dove vedere in tv Wimbledon 2025 oggi | orari 30 giugno ordine di gioco programma streaming

Se sei appassionato di tennis, non puoi perderti Wimbledon 2025, in partenza oggi 30 giugno! Scopri gli orari, l’ordine di gioco, il programma completo e le piattaforme streaming per seguire ogni match in diretta. Chi solleverà il trofeo quest’anno? Restate con noi per aggiornamenti live, protagonisti italiani e grandi sfide che promettono emozioni da brivido. Preparati a vivere un’edizione indimenticabile!

Ci siamo: sta per partire un’altra grande edizione di Wimbledon. Chi detronizzerà, se detronizzerà, il bicampione Carlos Alcaraz? Ci proveranno in tanti, a partire da Jannik Sinner: oggi è però il giorno del debutto del detentore, come da tradizione e a tenerlo a battesimo sarà Fabio Fognini. Fognini sarà solo uno dei moltissimi italiani di scena oggi. In campo maschile da sottolineare il debutto non privo di rischi di Matteo Berrettini contro il polacco Kamil Majchrzak, mentre a Matteo Arnaldi tocca l’olandese Botic van de Zandschulp. Chance per Giulio Zeppieri, anche se il giapponese Shintaro Mochizuki questo torneo da junior l’ha vinto. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Dove vedere in tv Wimbledon 2025 oggi: orari 30 giugno, ordine di gioco, programma, streaming

Fabio Fognini sfida Carlos Alcaraz nel match d'apertura di Wimbledon 2025

Jannik Sinner - Luca Nardi a Wimbledon 2025

Wimbledon 2025 sarà trasmesso in diretta esclusiva su Sky (con undici canali dedicati, a cominciare da Sky Sport Tennis) e in streaming su Sky Go e Now.

La sfida tra Fognini e Alcaraz si disputerà lunedì 30 giugno ed aprirà il programma del Centre Court di Londra a partire dalle ore 14:30.