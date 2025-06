Dove vedere in tv Sonego-Faria Wimbledon 2025 | orario programma streaming

Se vuoi seguire in diretta Lorenzo Sonego nel suo esordio a Wimbledon 2025, scopri quando e dove vederlo in TV, streaming e gli orari di programma. Il talento piemontese punta alla vittoria contro Jaime Faria, sfruttando il suo gioco brillante e la sua determinazione. Restate con noi per tutte le news, aggiornamenti e approfondimenti sul percorso di Sonego in uno dei tornei più prestigiosi del tennis mondiale. La sfida è aperta, e tu non puoi perdertela!

Lorenzo Sonego esordirĂ domani nel primo turno a Wimbledon. Il piemontese affronterĂ il portoghese Jaime Faria e l’obiettivo chiaramente è la vittoria. Sul campo-8, il piemontese si augura di avere le stesse sensazioni di Halle (Germania), dove ha espresso un ottimo tennis, giocando punto a punto col n.3 del ranking, Alexander Zverev. Il rendimento della combinazione servizio-dritto sarĂ fondamentale per l’azzurro, che non ha nella risposta il suo punto di forza, specialmente dal lato sinistro del campo col rovescio. Fondamentale, poi, la profonditĂ dei colpi per comandare lo scambio e costringere il lusitano sulla difensiva. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Dove vedere in tv Sonego-Faria, Wimbledon 2025: orario, programma, streaming

WIMBLEDON SARRANNO UNDICI GLI AZZURRI IL SORTEGGIO Sinner vs Nardi Musetti vs Basilashvili Cobolli vs Zhukayev Berrettini vs Majchrzak Fognini vs Alcaraz Sonego vs Faria Arnaldi vs Van De

Il percorso ipotetico di Lorenzo #Musetti a #Wimbledon: R1: Basilashvili R2: Sonego- Faria R3: Nakashina- Opelka R4: - Shelton- Humbert QF: - Sinner SF: Draper/Bublik- Djokovic F: Alcaraz- Zverev/Fritz

