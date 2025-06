Dove vedere in tv Sinner-Nardi Wimbledon 2025 | orario esatto canale streaming

Se sei curioso di seguire l’esordio di Jannik Sinner a Wimbledon 2025 contro Luca Nardi, scopri subito orari, canale e streaming. Domani, martedì 1° luglio, il talento altoatesino scenderà in campo sul campo 1 dei Championships, regalando emozioni e spunti sulla sua forma attuale. Non perdere questa occasione di vivere da vicino uno degli eventi più attesi dell’anno nel mondo del tennis!

Domani, martedì 1° luglio, Jannik Sinner farà il proprio esordio a Wimbledon. L’altoatesino giocherà contro Luca Nardi il primo turno dei Championships a Londra, sul campo-1. Una bella vetrina per il pesarese e anche l’occasione per comprendere lo stato di forma del n.1 del mondo, presentatosi a questo evento con qualche punto di domanda. Sinner, infatti, viene dalla cocente sconfitta nella finale del Roland Garros contro lo spagnolo Carlos Alcaraz oltre che essere stato eliminato negli ottavi di finale dell’ATP500 di Halle dal kazako Alexander Bublik. Vedremo quindi quale sarà l’approccio del pusterese contro un giocatore come Nardi del tutto imprevedibile, dotato di grande talento ma poco continuo. 🔗 Leggi su Oasport.it