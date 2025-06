Dove vedere in tv il Tour de France 2025 | orari programma streaming le 21 tappe

Manca ormai poco alla partenza della 112ª edizione del Tour de France, un evento che appassiona milioni di appassionati in tutto il mondo. Con 21 tappe mozzafiato tra Lille e Parigi, questa corsa promette emozioni e sfide epiche tra grandi campioni come Pogacar e Vingegaard. Vuoi sapere dove seguire in TV, streaming e gli orari? Continua a leggere per scoprire tutto il programma e non perdere neanche un minuto di questa spettacolare avventura!

Manca sempre meno al via della 112esima edizione del Tour de France. La corsa francese si svolgerà in ventuno tappe dal 5 al 27 luglio, con partenza da Lille ed arrivo a Parigi. Tanta attesa per un appuntamento che cattura l’attenzione mondiale. Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) e Jonas Vingegaard (Team Visma Lease a Bike) sono pronti a darsi battaglia per conquistare la Grande Boucle 2025. I corridori dovranno affrontare 3.300 chilometri totali, distribuiti come detto in ventuno tappe insidiose. Tra queste, anche due cronometro individuali che potrebbero rimescolare le carte per la classifica generale. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Dove vedere in tv il Tour de France 2025: orari, programma, streaming, le 21 tappe

