Dove vedere in tv Cobolli-Zhukayev Wimbledon 2025 | orario programma streaming

Se sei un appassionato di tennis e non vuoi perderti il debutto di Flavio Cobolli a Wimbledon 2025 contro Zhukayev, sei nel posto giusto! Scopri orari, programma, streaming e tutte le news per seguire in diretta questo emozionante appuntamento sui campi londinesi. Preparati a vivere ogni scambio e a tifare il nostro talento italiano. Resta con noi per sapere tutto su come e dove vedere il match, perché ogni punto conta!

Flavio Coboll i inizierĂ il proprio cammino a Wimbledon, affrontando il kazako Bebit Zhukayev nel primo turno dei Championships. Il tennis romano giocherĂ sul campo-18 e si augura di trovare il feeling giusto sull’erba di Londra, superficie sulla quale l’azzurro non ha grandissima esperienza. Da capire anche quali saranno le condizioni di gioco. Cobolli sui prati di Halle (Germania) ha espresso un buon tennis, mentre a Eastbourne è parso decisamente scarico. Si spera di ritrovarlo nella capitale inglese nella sua miglior versione, a prescindere dalla forza del rivale. Il rendimento al servizio sarĂ un po’ il termometro della situazione per il nostro portacolori. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Dove vedere in tv Cobolli-Zhukayev, Wimbledon 2025: orario, programma, streaming

In questa notizia si parla di: cobolli - zhukayev - wimbledon - vedere

WIMBLEDON SARRANNO UNDICI GLI AZZURRI IL SORTEGGIO Sinner vs Nardi Musetti vs Basilashvili Cobolli vs Zhukayev Berrettini vs Majchrzak Fognini vs Alcaraz Sonego vs Faria Arnaldi vs Van De Vai su Facebook

Il sorteggio a @Wimbledon degli azzurri Sinner vs Nardi Musetti vs Basilashvili Cobolli vs Zhukayev Berrettini vs Majchrzak Arnaldi vs Van de Zandschulp Sonego vs Faria Darderi vs Safiullin Bellucci vs Crawford Zeppieri vs Mochizuki Fognini vs Alcaraz #ten Vai su X

Pronostico e quote Flavio Cobolli – Beibit Zhukayev, Wimbledon 01-07-2025; Wimbledon, tabellone e partecipanti. Ecco il sorteggio per gli italiani; Sinner nel lato di Musetti, Draper e Djokovic. Alcaraz apre con Fognini.

Wimbledon 2025, Flavio Cobolli – Beibit Zhukayev, dove vedere il match in tv streaming - Flavio Cobolli scende in campo per il primo turno del torneo di Wimbledon 2025 contro Zhukayev. Segnala tag24.it

Wimbledon 2025, Order of Play Day 2 (martedì 1° luglio): Jannik Sinner non giocherà sul Centrale, in campo anche Lorenzo Musetti e Flavio Cobolli - Il day 2 dei Championships vedrà l'esordio del n° 1 del mondo in questa edizione 2025. Si legge su eurosport.it