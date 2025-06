Dove vedere il Cono d’Ombra | la storia di Denis Bergamini Piattaforme e disponibilità in tv e streaming

Se sei appassionato di storie profonde e toccanti, non puoi perderti "Il Cono d’Ombra", la docuserie che ricostruisce la tragica vicenda di Denis Bergamini. Scopri dove seguire questa potente narrazione, tra piattaforme streaming e programmazioni TV, e immergerti in un racconto che ha segnato il calcio italiano. Preparati a scoprire i dettagli nascosti e le verità irrisolte che rendono questa storia così coinvolgente e importante.

Gli scorsi 27 e 28 giugno è uscito la Docuserie in quattro episodi sull'ex calciatore del Cosenza, Denis Bergamini, morto a soli 27 anni il 18 novembre 1989, sulla Statale Roseto Capo Spulico. La sua morte è avvenuta in circostanze che inizialmente sembravano accidentali, ma che successivamente sono state oggetto di molte discussioni e indagini.