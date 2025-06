Dove si spruzza il profumo? Sulla pelle o sui vestiti?

profumeria, la domanda su dove spruzzare il profumo rimane una delle più comuni e affascinanti. È meglio applicarlo sulla pelle per un aroma più naturale e duraturo, oppure sui vestiti per una fragranza più intensa? A differenza di body e capelli, che vantano prodotti specifici come hair mist e acque profumate, i tessuti non offrono molte alternative sicure. Ma quali sono le strategie migliori per spruzzare il profumo senza rischiare macchie o alterarne la fragranza?

Si può mettere il profumo sui vestiti o va solo sulla pelle? Diversamente da quanto succede per corpo e capelli, dove ci sono alternative come gli hair mist e le acque profumate, non ci sono fragranze specifiche per i tessuti che non siano per biancheria e lenzuola. E poi, nel caso di tessuti delicati, il rischio di macchie di profumo sui vestiti non è una prospettiva così allettante. Eppure, come tanti miti e credenze legate al mondo della bellezza, anche questo apparente divieto assoluto di spruzzare il profumo sui vestiti può essere sfatato. Anzi, in alcuni casi è anche incoraggiato. Come dice Luli Gaidano, responsabile della formazione di Olfattorio ”Consiglio sempre di vaporizzare il profumo su tutti i tessuti, anche sull’intimo, prima di indossarlo”. 🔗 Leggi su Amica.it © Amica.it - Dove si spruzza il profumo? Sulla pelle o sui vestiti?

