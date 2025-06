Douglas Luiz via dalla Juventus si fa sempre più probabile quella destinazione! Segnali adesso più positivi sul brasiliano

Il futuro di Douglas Luiz si fa sempre più lontano dalla Juventus, con segnali positivi che indicano una possibile destinazione diversa. Il centrocampista brasiliano, infatti, potrebbe lasciare i bianconeri questa estate, aprendo nuovi scenari di mercato. Secondo Tuttosport, le ultime indiscrezioni rafforzano l’ipotesi di un addio imminente. Ma dove potrebbe approdare il talentuoso mediano? La risposta potrebbe svelarsi presto, lasciando i tifosi curiosi e speranzosi.

Douglas Luiz via dalla Juventus, si fa sempre più probabile quella destinazione! Segnali adesso più positivi sul centrocampista brasiliano: le ultime. Tuttosport oggi in edicola ha fornito preziosi aggiornamenti per quanto riguarda il possibile futuro di Douglas Luiz, tra i calciatori che potrebbero dire addio alla Juventus in estate. Stando a quanto riportato questa mattina dal quotidiano per l'ex centrocampista dell'Aston Villa si fa sempre più probabile il ritorno in Premier League: ad accoglierlo in particolare potrebbe essere il Leeds.

