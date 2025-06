Douglas Luiz via dalla Juve? Svelata la posizione del club | per quella cifra può lasciare subito i bianconeri

Il futuro di Douglas Luiz alla Juventus si fa sempre più incerto: con una valutazione di 40 milioni, il club ha già fissato il prezzo, aprendo le porte a possibili cessioni immediate. Sul piatto ci sono offerte dall’Arabia Saudita e interessamenti dalla Premier League, ma ora la decisione finale dipende dalla proposta giusta. La cessione del centrocampista potrebbe cambiare gli equilibri della rosa bianconera, lasciando i tifosi in attesa di sviluppi decisivi.

Douglas Luiz via dalla Juve? Per quella cifra via subito: il prezzo fissato dalla società sul centrocampista brasiliano. Il calciomercato Juve mette in cima alla lista dei possibili partenti anche Douglas Luiz: il prezzo è già fissato. Il centrocampista brasiliano è valutato 40 milioni e ci sarebbero alcuni club dell' Arabia Saudita già interessati a lui. Douglas Luiz, inoltre, ha sempre mercato e richieste in Premier League. A riferirlo è il Corriere dello Sport. Occhi puntati, dunque, anche sul suo futuro.

Douglas Luiz via dalla Juve: tanti estimatori per il centrocampista brasiliano, ecco la possibile destinazione. Rivelazione - Douglas Luiz potrebbe lasciare la Juventus, con diverse squadre interessate al centrocampista brasiliano.

Calciomercato #Juve: David con lo sconto, nodo Sancho, spiraglio Douglas Luiz e nuova soluzione Weah l La Juve è al lavoro per preparare l'esame Real Madrid al Mondiale per Club. I bianconeri devono rialzare la testa dopo la batosta subita contro il Man

Douglas Luiz non rientra nei piani della Juve Secondo quanto riportato da Matteo Moretto, il club è pronto ad ascoltare offerte. Nonostante un contratto lungo, si lavora per trovargli una nuova destinazione già in questa finestra di mercato

Calciomercato Juve: David con lo sconto, nodo Sancho, spiraglio Douglas Luiz e nuova soluzione Weah; Vlahovic complica i piani di mercato Juve: Nico Gonzalez e Douglas Luiz sacrificabili per arrivare a David; CorSport - Nico Gonzalez e Douglas Luiz sono sacrificabili: la Juve fissa il prezzo.

Vlahovic complica i piani di mercato Juve: Nico Gonzalez e Douglas Luiz sacrificabili per arrivare a David - Se Dusan resta da separato in casa, i soldi per accelerare sull'ex Lilla possono arrivare dalle cessioni di due tra i calciatori che hanno deluso di più

CorSport - Nico Gonzalez e Douglas Luiz sono sacrificabili: la Juve fissa il prezzo - In una situazione delicata come quella di Dusan Vlahovic, la Juventus non può e non vuole rimanere vittima di alcuno scontro con i suoi giocatori.