Doppio Kane il Flamengo non ha scampo Bayern ai quarti che sfida col Psg

Doppio Kane e un Flamengo senza scampo: il Bayern vola ai quarti di finale, pronto a sfidare il PSG in una sfida attesa con trepidazione. A Miami, l'incontro si conclude 4-2 con emozioni da brivido, tra gol di destro e di sinistro, autogol e rigori decisivi. La competizione si infiamma: sabato la grande sfida ai campioni d'Europa. Un match che promette spettacolo e adrenalina, lasciando i tifosi incollati alle sedie.

A Miami finisce 4-2, l'inglese segna di destro e di sinistro. Di Pulgar (autogol), Gerson, Goretzka e Jorginho, su rigore, le altre reti. Sabato la sfida ai campioni d'Europa.

