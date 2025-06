Doppio incendio nel senese | in fiamme bosco e sterpaglie tra Torrita e Radicondoli

Un doppio incendio minaccia il cuore della campagna senese, tra Torrita e Radicondoli, mettendo a dura prova i vigili del fuoco di Siena. Con interventi tempestivi e coordinati, gli operatori stanno affrontando il rogo che ha coinvolto sterpaglie e bosco, ma la sfida è ancora in corso. La lotta contro le fiamme richiede coraggio e determinazione: scopriamo come si sta evolvendo questa emergenza e quali misure sono state adottate per contenere i danni.

Siena,¬†30 giugno 2025 ‚ÄstUn doppio incendio tra i Comuni di Torrita e Radicondoli sta impegnando in maniera piuttosto seria i vigili del fuoco del comando di Siena. Gli uomini dei distaccamenti di Montalcino e Montepulciano, con il supporto di personale e mezzi provenienti da Cortona, sono intervenuti per un rogo che ha interessato sterpaglie e bosco in localit√† Acquaborra-Montefollonico, nel comune di Torrita di Siena. Sul posto, oltre alle squadre di terra, anche l'elicottero Drago del reparto volo di Arezzo, oltre a personale volontario ed elicottero AIB della Regione Toscana. I vigili del fuoco del comando di Siena sono per√≤ intervenuti anche nel Comune di Radicondoli, in localit√† Galleraie, sempre per un incendio sterpaglie e bosco. 🔗 Leggi su Lanazione.it ¬© Lanazione.it - Doppio incendio nel senese: in fiamme bosco e sterpaglie tra Torrita e Radicondoli

In questa notizia si parla di: doppio - incendio - torrita - radicondoli

Doppio principio d'incendio: pronti interventi dei vigili del fuoco a Lecco - Oggi pomeriggio a Lecco due interventi dei vigili del fuoco per altrettanti principi d'incendio in immobili cittadini.

Doppio incendio nel senese: in fiamme bosco e sterpaglie tra Torrita e Radicondoli; Incendi in Toscana, un lunedì difficile: diversi roghi, bruciano boschi di pregio.

Doppio incendio nel senese: in fiamme bosco e sterpaglie tra Torrita e Radicondoli - Vigili del fuoco al lavoro in due diverse zone della provincia. lanazione.it scrive

Incendi in Toscana: fiamme a Torrita di Siena, Radicondoli e Grosseto - Giornata difficile in Toscana oggi, 30 giugno 2025, per alcuni incendi che stanno interessando le province di Siena e Grosseto ... Come scrive firenzepost.it