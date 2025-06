Dopo l'anoressia la rinascita, Claudia Cecere presenta in libreria Sapore di vita.

lettori a riscoprire il valore della rinascita e della forza interiore, dimostrando che ogni sfida può diventare un'occasione di trasformazione. Un appuntamento imperdibile per chi desidera trovare ispirazione e motivazione per affrontare le proprie battaglie quotidiane e riscoprire il vero sapore della vita.

Mercoledì 2 luglio Claudia Cecere, conosciuta sui social come "claudiafitmom" presenta in Corte Masini il suo libro "Sapore di vita", in un dialogo con Ilaria Spadaccini. Cecere è oggi una voce piuttosto conosciuta nel mondo del benessere e della crescita personale. Con questo libro, invita i. 🔗 Leggi su Forlitoday.it