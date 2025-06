Dopo la lotta under 15 partono gli Europei under 20 con oltre 500 atleti

Dopo il trionfo degli under 15, Caorle si prepara a scrivere un'altra pagina di successo con gli Europei under 20 di lotta olimpica. Dal 30 giugno al 6 luglio, oltre 500 atleti provenienti da tutta Europa scenderanno in campo al PalaMare “Valter Vicentini”, scenario di emozioni e grandi sfide. Un evento imperdibile che consacra la città come capitale della lotta giovanile e dell’eccellenza sportiva europea.

Dopo il successo della rassegna under 15, Caorle è pronta a rilanciare, ospitando dal 30 giugno al 6 luglio i campionati europei di lotta olimpica U20. Teatro dell’evento sarĂ di nuovo il PalaMare “Valter Vicentini”, impianto d’eccellenza giĂ protagonista delle competizioni della scorsa settimana. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

