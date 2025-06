dopo il piajo xenia sottoscrive un contratto di locazione per una nuova struttura a nembro

Dopo il successo del Piajo, Xenia Hotellerie Solution rafforza la propria presenza a Nembro con una nuova struttura: Phi Hotels Apartment Bergamo. Questa espansione strategica, sottoscritta con un contratto di locazione di 20 anni, testimonia l’impegno di Xenia nel settore turistico-alberghiero e la volontà di offrire esperienze sempre più ricercate e di qualità . La prossima apertura segna un importante capitolo di crescita e innovazione per il gruppo.

Xenia Hotellerie Solution, società quotata su Euronext Growth Milan che fornisce servizi di ospitalità attraverso tre linee di business nel settore turistico-alberghiero, ha sottoscritto un contratto di locazione di durata pari a 20 anni per una nuova struttura turistico ricettiva con denominazione Phi Hotels Apartment Bergamo, in Nembro, in prossimità dell'albergo Phi Hotel Piajo, struttura alberghiera che lo scorso gennaio il gruppo Xenia ha acquistato dall'imprenditore delle costruzioni industriali Mauro Bergamelli per 2,5 milioni di euro. "Con la nuova operazione del Phi Hotels Apartment Bergamo – ha dichiarato Ercolino Ranieri, amministratore delegato della società -, in un'area molto dinamica e a pochi minuti dal nostro Phi Hotel Piajo, possiamo rafforzare e differenziare la nostra proposta sul territorio e, soprattutto, riusciremo a intercettare meglio segmenti di business diversi sfruttando importanti economie di scala e commerciali".