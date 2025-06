Dopo i fuochi di San Giovanni John Elkann punta alla maratona di Torino | Fiat è il nuovo sponsor

Dopo aver impreziosito il legame con la maratona di Torino attraverso Jeep, John Elkann e il gruppo Stellantis puntano ancora più in alto: nel 2025, Fiat diventa il nuovo sponsor ufficiale della prestigiosa corsa cittadina. Un traguardo che conferma l’impegno del colosso automobilistico nel supportare eventi di grande richiamo, rafforzando così il suo legame con la comunità torinese e oltre. La sfida è lanciata: la maratona del 23 novembre sarà un’edizione da record!

Per l’edizione 2025, già fissata per domenica 23 novembre, la maratona di Torino ha un nuovo sponsor: è Fiat, come è stato ufficializzato il 30 giugno. Dopo aver legato il suo numero alla maratona cittadina tre anni fa con il marchio Jeep, infatti, il gruppo Stellantis presieduto da John Elkann. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

In questa notizia si parla di: maratona - john - elkann - torino

Dopo i fuochi di San Giovanni, John Elkann punta alla maratona di Torino: Fiat è il nuovo sponsor; Sul tetto del Salone; La Pista 500 al Salone del Libro di Torino 2025: cultura, arte e panorama a 28 metri d’altezza.

Dopo i fuochi di San Giovanni, John Elkann punta alla maratona di Torino: Fiat è il nuovo sponsor - Per l’edizione 2025, già fissata per domenica 23 novembre, la maratona di Torino ha un nuovo sponsor: è Fiat, come è stato ufficializzato il 30 giugno. Si legge su torinotoday.it

Scritte contro John Elkann a Torino Mirafiori e alla Gran Madre: “Tuo nonno si sta rivoltando” - A Torino, a poche ore dalle celebrazioni per la festa patronale finanziate dal gruppo Stellantis, la Fiom- Lo riporta torinotoday.it