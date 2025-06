DOOM | The Dark Ages la mostra al GAMM Game Museum

Doom: The Dark Ages invade il GAMM Game Museum di Roma, portando i fan in un viaggio nel passato e nel cuore dell’action. Dal 4 al 6 luglio 2025, scopri oggetti unici e memorabilia che celebrano la leggenda del Doom Slayer, immergendoti in un’esperienza straordinaria tra storia, arte e videogiochi. Non perdere questa opportunità di rivivere le radici di uno dei franchise più iconici di sempre, perché la saga non è mai stata così vicina a te.

