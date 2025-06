Donna trovata morta in via Valtellina a Milano | L'auto era lì da tempo ci dormiva un uomo Lei mai vista

Una tragica scoperta scuote Milano: in un parcheggio di via Valtellina, il corpo senza vita di una donna è stato trovato all’interno di un’auto abbandonata da tempo. Mentre le autorità indagano sulle circostanze di questa vicenda inquietante, emergono dettagli sorprendenti e angoscianti. La scena, testimone silenziosa di un mistero da risolvere, lascia la città con molte domande senza risposta. Continuate a leggere per scoprire cosa si nasconde dietro questa tragica scoperta.

"L'auto era lì da tempo, ci dormiva un uomo. Lei mai vista". Il titolare dell'autofficina ha raccontato a Fanpage.it il momento del ritrovamento del corpo senza vita di una donna in un parcheggio in Via Valtellina a Milano. "Il corpo è stato trovato da due passanti sui sedili posteriori dell'auto. Hanno chiesto a mio figlio di chiamare la polizia". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Milano, cadavere di una donna 40enne trovato in un'auto parcheggiata in via Valtellina, nessun segno di violenza, disposta autopsia

Sul corpo è stata disposta l'autopsia e il veicolo è stato sequestrato

