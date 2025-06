Donna trovata morta in un'auto parcheggiata nel pieno centro di Milano | indagini in corso

Una scoperta choc nel cuore di Milano: una donna sulla quarantina trovata senza vita all’interno di un’auto parcheggiata in via Valtellina. Le autorità indagano sull’accaduto, mentre si attende l’esito dell’autopsia per chiarire le cause del decesso. La scena apparentemente priva di segni di violenza solleva numerosi interrogativi sulla dinamica di questa tragica vicenda. Continua a leggere.

Una donna sulla quarantina è stata trovata senza vita all'interno di un'automobile parcheggiata in via Valtellina, nel pieno centro di Milano. Sul caso sta indagando la polizia che ha sequestrato il veicolo ed è stata disposta l'autopsia sul corpo della donna. Al momento non risultano segni di violenza. 🔗 Leggi su Fanpage.it

