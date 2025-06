Donna trovata morta in auto nessun segno di violenza sul corpo | ha circa 40 anni e una targa rumena Il mistero a Milano

Un enigma avvolge la tragica scoperta di una donna di circa 40 anni, trovata senza vita in un’auto parcheggiata a Milano, con nessun segno evidente di violenza e una targa rumena. La scena inquietante solleva numerosi interrogativi: cosa è accaduto realmente? La polizia sta indagando per svelare il mistero che ha sconvolto la città e potrebbe mettere a rischio anche altre vite.

Non presentava segni evidenti di violenza la donna trovata morta nella serata di domenica 29 giugno all?interno di un?auto parcheggiata in via Valtellina, a Milano. Il corpo giaceva sui.

