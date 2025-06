Donna trovata morta in auto a Milano

Una scena sconvolgente ha scosso Milano: una donna è stata trovata senza vita all’interno di un’auto parcheggiata in via Valtellina, zona Scalo Farini. Il ritrovamento, avvenuto domenica sera alle 21 grazie a un passante, solleva numerosi interrogativi sulla sua tragica fine. Le autorità sono già all’opera per chiarire le circostanze di questa drammatica scoperta. La città si interroga su cosa possa aver portato a questa tragica fine.

Una donna è stata trovata morta all’interno di un’auto parcheggiata in via Valtellina, a Milano, nella serata di domenica. Il ritrovamento è avvenuto all’altezza del civico 2, in zona Scalo Farini. A dare l’allarme, intorno alle 21, è stato un passante che ha notato la presenza del corpo riverso all’interno del veicolo, fermo in uno . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it © Lidentita.it - Donna trovata morta in auto a Milano

In questa notizia si parla di: donna - trovata - morta - auto

Donna trovata morta in casa a Fregene, nel villino trovate tracce di sangue. «Non si esclude l'omicidio» - Una donna di circa 60 anni è stata trovata morta nel suo villino in via Agropoli, a Fregene, località balneare vicino a Roma.

Giallo a Milano: una donna trovata morta in auto nel quartiere Isola Vai su X

Questa sera una donna di 78 anni è morta in un incidente tra un'auto e un autobus La vittima era a bordo della macchina che nello schianto si è ribaltata su un lato. Vai su Facebook

Milano: donna trovata morta in auto, nessun segno di violenza; Donna trovata morta in un’auto parcheggiata nel pieno centro di Milano: indagini in corso; Milano, donna trovata morta in auto: disposta l’autopsia.

Giallo a Milano, donna trovata morta in auto. Non presenta segni di violenza - Non presenta segni di violenza il corpo della donna trovata morta nella tarda serata di ieri nell'auto utilizzata come giaciglio. msn.com scrive

Milano, donna trovata morta in auto in via Valtellina: aveva tra i 35 e i 40 anni - È stata trovata morta all’interno di un’ auto parcheggiata in via Valtellina, nel quartiere Isola di Milano. Secondo ilfattoquotidiano.it