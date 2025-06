Donna trovata morta in auto a Milano indaga la polizia

Una tragica scoperta scuote Milano: una donna non ancora identificata è stata trovata senza vita all’interno di un’auto parcheggiata in via Valtellina, nel quartiere Isola. La polizia, intervenuta prontamente con la Squadra Mobile e la Scientifica, ha avviato le indagini e si attende l’arrivo del medico legale per chiarire le cause di questo drammatico episodio. Le autorità sono al lavoro per fare luce su un caso che ha sconvolto la città.

