Donna travolta da ruspa in spiaggia a Cervia arrestato l’investitore

Un tragico incidente scuote Cervia: Lerry Gnoli, 54 anni, è stato arrestato dopo aver travolto e ucciso Elisa Spadavecchia con una ruspa sulla spiaggia di Pinarella. Nonostante l’intervento tempestivo, non c’è stato nulla da fare per la donna di 66 anni. La vicenda solleva molte domande sulla sicurezza e le responsabilità in zone di relax come le spiagge. La comunità si interroga su cosa possa essere successo e quali misure adottare per prevenire tragedie simili.

(Adnkronos) – E' stato arrestato Lerry Gnoli, il 54enne accusato di aver travolto e ucciso con una ruspa Elisa Spadavecchia, la donna di 66 anni investita lo scorso 24 maggio sulla spiaggia di Pinarella di Cervia. Gnoli dopo l’incidente aveva subito chiamato i soccorsi ma per la donna non c’era stato nulla da fare. Indagato . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

