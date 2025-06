Donna incinta travolta da un'auto mentre attraversa la strada | 39enne trasportata d'urgenza in ospedale

Un drammatico incidente scuote il Lido di Venezia. Una donna incinta di 39 anni è stata investita da un'auto mentre attraversava la strada, questa mattina poco dopo le 10.30 in via Sandro Gallo. Soccorsa immediatamente e trasportata con urgenza in ospedale tramite elisoccorso, l'intera comunità si domandaa quali siano le cause di questo tragico episodio. La vicenda è ancora in fase di chiarimento. Continua a leggere.

Una donna incinta di 39 anni è stata travolta da un'automobile poco dopo le 10.30 della mattinata di lunedì 30 giugno, in via Sandro Gallo, al Lido di Venezia. La 39enne è stata soccorsa e trasportata d'urgenza in ospedale con l'elisoccorso. L'esatta dinamica del sinistro è in fase di accertamento. 🔗 Leggi su Fanpage.it

