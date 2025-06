Donna incinta investita mentre attraversa la strada | portata in ospedale in elicottero

Una giornata drammatica al Lido di Venezia: una donna incinta è stata investita mentre attraversava la strada e, grazie all’intervento tempestivo dei soccorsi, è stata trasportata in elicottero in ospedale. La sua condizione è attualmente sotto controllo, ma l’incidente ha scosso profondamente la comunità locale. Rimanete con noi per aggiornamenti su questa vicenda che ha toccato il cuore di tutti.

LIDO DI VENEZIA - Una donna incinta è stata investita questa mattina 30 giugno, verso le 11, mentre stava attraversando la strada in via Sandro Gallo a Città Giardino, tra la. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it © Ilgazzettino.it - Donna incinta investita mentre attraversa la strada: portata in ospedale in elicottero

Incidente nel parcheggio del supermercato, donna investita da un'auto in manovra - Un incidente si è verificato nel parcheggio di un supermercato a Gignese, dove una donna di circa 70 anni è stata investita da un'auto in manovra.

Nella notte fra sabato 14 e domenica 15 giugno il personale dell'emergenza sanitaria di Arezzo è dovuto intervenire in piazza Guido Monaco per soccorrere una giovane donna di 29 anni, incinta, che era stata aggredita dal fidanzato trentenne. I due avrebber Vai su Facebook

Donna di 36 anni investita e uccisa a Ostuni: «Camminava al centro della strada». La fuga dalla Rsa e l'ipotesi suicidio - Una donna di 36 anni è morta nella notte tra venerdì e sabato 28 giugno a Ostuni dopo essere stata investita da un'auto lungo la strada provinciale Ostuni- msn.com scrive

Donna incinta di 8 mesi investita da un pirata della strada - Donna incinta di 8 mesi investita da un pirata della strada Trasportata al Policlinico, è stata dimessa ed è tornata a casa: nessuna conseguenza neanche per il feto. Secondo rainews.it