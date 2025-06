Donna in stato di gravidanza investita in via Sandro Gallo

Un gravissimo incidente scuote il Lido di Venezia questa mattina. Una donna incinta è stata investita in via Sandro Gallo, vicino alla pasticceria Caldara, alle 11. Immediati i soccorsi del 118 e l’elicottero del Suem è stato prontamente attivato per garantire le cure urgenti. La situazione rimane critica: le condizioni della pregnant sono sotto stretta osservazione, mentre i soccorritori lavorano incessantemente per garantire la sua sicurezza e quella del bambino.

