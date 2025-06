Don se fai gol mi faccio suora | ecco come finisce

Don Roberto Fischer, il prete più social d’Italia, ha risposto con la sua tipica dose di ironia e simpatia a una sfida decisamente originale. Quando una giovane gli ha scritto: "Don, se fai gol nel bidone giuro che mi faccio suora", lui ha deciso di trasformare questa promessa in un esempio di come l’umorismo possa avvicinare i giovani alla fede. E così, la sua risposta diventa un messaggio di speranza e leggerezza, che dimostra come anche una semplice battuta possa cambiare prospettiva.

Don Roberto Fischer è il prete italiano più seguito sui social. Solo su TikTok vanta mezzo milione di follower, oltre ai 77mila di Instagram. Parroco della Santissima Annunziata del Chiappeto a Borgoratti, don Roberto sostiene da sempre che l'ironia sia la chiave per parlare di fede ai giovani. E ironico è sicuramente uno dei suoi ultimi video. Una ragazza gli ha scritto in un commento: "Don, se fai gol nel bidone giuro che mi faccio suora" e don Roberto ha accettato la sfida. E ha segnato, per poi girarsi verso la camera e dire: "Tra l'altro suo Elena suona proprio bene". Chissà come avrà preso questo gol l'autrice del commento. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - "Don, se fai gol mi faccio suora": ecco come finisce

