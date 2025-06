DoctorApp e Banca dello Sport insieme per offrire la possibilità di allenarsi anche ai bambini in difficoltà

Abbiamo sempre creduto che il digitale potesse diventare uno strumento di grande valore sociale, capace di unire innovazione e solidarietà. Con DoctorApp e la Banca dello Sport, rafforziamo questo impegno, offrendo a bambini e ragazzi in difficoltà economica la possibilità di praticare attività fisica e vivere un’infanzia più sana e felice. Un progetto che dimostra come tecnologia e cuore possano davvero cambiare il mondo.

Dopo le “visite solidali” del progetto Humans, DoctorApp rafforza il proprio impegno al fianco della Fondazione Banca delle Visite sostenendo anche il progetto Banca dello Sport per offrire la possibilità di praticare attività fisica anche a bambini e ragazzi in difficoltà economica. Un supporto che unisce tecnologia e solidarietà per promuovere uno stile di vita sano fin dalla giovane età. “Abbiamo sempre creduto che il digitale potesse migliorare l’accesso alla salute – spiega Alessandro Giraudo, ceo e founder di DoctorApp – e in questo caso vogliamo fare un passo in più, entrando nel mondo dello Sport con lo stesso spirito solidale che ci guida in ambito sanitario. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

In questa notizia si parla di: banca - sport - offrire - possibilità

Dubbi su bollette, tariffe o offerte luce e gas? Dal 16 giugno arrivano gli eVISO DAYS, le giornate in cui i consulenti EVISO - Energia e Tecnologia per le Aziende saranno presenti nelle filiali della Banca di Cherasco per offrire consulenza energetica gratuita Vai su Facebook

DoctorApp e Banca dello Sport insieme per offrire la possibilità di allenarsi anche ai bambini in difficoltà; Roma Appia Run e FollowYourPassion: con On e BPER Banca per un evento storico; Banche di prossimità e digitalizzazione: un binomio necessario e vincente.