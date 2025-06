Docenti e ATA rinnovo contratto a rischio | scontro su buoni pasto

La trattativa per il rinnovo del contratto scuola 2022-2024 tra sindacati e Ministero dell’Istruzione è ancora in stallo, con numerose tensioni che minacciano di compromettere un accordo importante. In particolare, lo scontro sui buoni pasto sta emergendo come elemento decisivo, rischiando di rallentare o bloccare definitivamente il processo di rinnovo. La delicatezza della situazione richiede attenzione e iniziative concrete per trovare una soluzione condivisa.

La trattativa tra sindacati e Ministero dell'Istruzione per il rinnovo contratto scuola 2022-2024 per docenti e ATA è ancora aperta e procede a fatica. Mentre l'obiettivo è chiudere l'accordo entro l'estate per garantire aumenti e arretrati entro fine anno, restano numerose criticità. Tra queste, la questione dei buoni pasto rischia di diventare decisiva nella riuscita

