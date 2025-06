Docente neoassunto 2024 sì alla supplenza art 47 per cambiare provincia Computo anni di vincolo

Se sei un docente neoassunto nel 2024 e desideri cambiare provincia, le recenti novità sull'articolo 47 offrono nuove opportunità. Dopo aver superato l’anno di prova e senza deroghe specifiche, puoi partecipare alle supplenze GPS, con il conteggio degli anni di vincolo che favorisce il tuo trasferimento. Scopri come queste disposizioni possono influenzare il tuo percorso professionale e le strategie più efficaci per ottenere la sede desiderata.

I docenti neoassunti, che hanno superato l'anno di prova e non rientrano in nessuna delle previste deroghe per chiedere l'assegnazione provvisoria, possono partecipare all'attribuzione delle supplenze da GPS. Anno a tempo determinato concorre al superamento del vincolo. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

