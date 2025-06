Dobbiamo preoccuparci della stabilità del Sistema Solare? Il pericolo arriva da una stella

Potrebbe sembrare che il nostro cielo sia immutabile e stabile, ma in realtà il Sistema Solare è molto più fragile di quanto pensiamo. Gli astronomi avvertono che forze esterne, come il passaggio ravvicinato di altre stelle, possono alterarne l’equilibrio in modi imprevedibili. Simulazioni recenti indicano che, nel corso di miliardi di anni, un simile evento potrebbe avere conseguenze sorprendenti per il nostro sistema planetario, rendendo ancora più importante monitorare e comprendere questi fenomeni.

E dire che a noi sembra tutto fermo. In realtà, nel nostro cielo la situazione è meno stabile di quello che si pensa. Il Sistema Solare, infatti, secondo gli astronomi, è vulnerabile a forze esterne in grado di alterarne l'equilibrio. Tra queste, una delle più sorprendenti è rappresentata dal passaggio ravvicinato di altre stelle. Simulazioni condotte da esperti hanno dimostrato che, nel corso di miliardi di anni, il passaggio di una stella sufficientemente vicina potrebbe causare seri problemi, fino a destabilizzare le orbite dei pianeti. Sebbene le distanze tra le stelle sembrino immense, la più vicina si trova a oltre quattro anni luce da noi, nel tempo galattico i passaggi ravvicinati sono più comuni di quanto si pensi.

