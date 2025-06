Dive pop megayacht e stelle del cinema | è qui l?estate dei vip

Se vi trovate a vivere l’atmosfera glamour di questa estate VIP, preparatevi a sorprendervi: tra un brindisi e l’altro, potresti incrociare star di Hollywood, leggende del rock o regine della musica. Le loro presenze brillano come i lustrini delle serate più esclusive, trasformando ogni uscita in un’esperienza da sogno. Insomma, questo è il momento perfetto per scoprire che l’incanto del jet set non è mai stato così vicino...

Guardatevi intorno se andate al ristorante. Al tavolo accanto potrebbe comparire una star di Hollywood o un rocker internazionale o una cantante di grido. È già d?oro. 🔗 Leggi su Ilmattino.it © Ilmattino.it - Dive pop, megayacht e stelle del cinema: è qui l?estate dei vip

In questa notizia si parla di: dive - megayacht - stelle - cinema

Dive pop, megayacht e stelle del cinema: è qui l’estate dei vip; BATMAN È DI DESTRA.

Dive pop, megayacht e stelle del cinema: è qui l’estate dei vip - Al tavolo accanto potrebbe comparire una star di Hollywood o un rocker internazionale o una cantante di grido. Secondo ilmattino.it

Mostra 'Dive & Madrine' all'81esima Mostra del Cinema di Venezia: un ponte tra passato e presente - MSN - All'81esima Mostra del Cinema di Venezia, la mostra 'Dive & Madrine' celebra il legame tra il passato e il presente del cinema italiano. Lo riporta msn.com