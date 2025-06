Ditonellapiaga esce con un esclusivo 45 giri estivo

Preparati a vivere un’estate scintillante con il nuovo esclusivo 45 giri digitale di Ditonellapiaga, una release che unisce nostalgia e innovazione. Disponibile da oggi, questa edizione speciale celebra i classici degli anni ’80 con un tocco contemporaneo, portando la musica italiana in una dimensione tutta da scoprire. Non perdere l’occasione di ballare al ritmo di “Cerco un uomo” e “Febbre d’amore”: il viaggio musicale più atteso dell’estate 2025 sta per cominciare!

Milano, 30 giu. (askanews) – Una release inaspettata firmata Ditonellapiaga è pronta a illuminare il dancefloor dell’estate 2025. Da oggi, lunedì 30 giugno, è disponibile per BMG uno speciale 45 giri digitale che contiene i singoli Cerco un uomo (Lato A) e Febbre d’amore (Lato B), formato che l’artista porta nell’era dello streaming con un’operazione inedita nel panorama musicale italiano. Tra le tracce simbolo degli iconici anni ’80, Cerco un uomo -brano ironico e teatrale che gioca con lo stereotipo della donna in cerca dell’uomo ideale, cantato da Sandra Mondaini- e Febbre d’amore -brano scritto da Cheope e Rosario Bella e cantato da Marcella Bella che racconta di una passione bruciante e incontrollabile, paragonata a una febbre che travolge e consuma- incontrano in questa speciale pubblicazione l’estro e la visione sonora di Margherita, che ha rivisitato i brani con le sue inconfondibili sonorità pop, fondendo atmosfere dance, cassa dritta e un martellante synth bass. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

