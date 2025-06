Distributori automatici ordinanza in vigore da domani Obbligo di presidio e multe per contrastare bivacchi e illeciti

Da domani, primo luglio, i distributori automatici tra la stazione e il centro storico saranno attivi solo con obbligo di presidio, una misura decisa per contrastare bivacchi e illeciti. Questa novità mira a garantire maggiore sicurezza e ordine nell'area, mentre sanzioni più severe sono state introdotte per chi non rispetta le nuove regole, contribuendo così a preservare il decoro urbano e la qualità della vita dei cittadini.

Da domani, primo luglio, i distributori automatici di alimenti e bevande presenti tra la stazione e il centro storico - nell’area tra via Giovanni XXIII,piazzale Cesare Battisti, via Dante Alighieri e via Tempio Malatestiano e Piazza Ferrari - potranno essere operativi solo in presenza di. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

In questa notizia si parla di: distributori - automatici - ordinanza - vigore

Distributori automatici in Comune, il sindaco: "Inviati gli atti ai carabinieri" - Il sindaco di Marcianise, Antonio Trombetta, ha commentato le recenti polemiche dei consiglieri di minoranza riguardo ai distributori automatici nella casa comunale, inviando gli atti ai carabinieri e difendendo la propria scelta.

Ladispoli: Dal 27 giugno al 21 settembre in vigore l'ordinanza per limitare il consumo di alcolici. L’Amministrazione comunale rende noto che, a partire da venerdì 27 giugno, fino al 21 settembre compreso, sarà in vigore l’ordinanza, firmata dal Sindaco Alessa Vai su Facebook

Dal 1° luglio in vigore l’ordinanza per i distributori automatici di alimenti e bevande tra la Stazione e il centro storico: attività consentita solo in presenza di personale addetto alla sorveglianza; Rimini, in vigore l'ordinanza contro negozi automatici incustoditi; Rimini, in vigore l’ordinanza contro negozi automatici incustoditi.

Rimini, in vigore l’ordinanza contro negozi automatici incustoditi - A Rimini è stata pubblicata Ordinanza comunale che mira a contrastare la problematica del decoro nei pressi degli esercizi con distributori automatici ... Segnala chiamamicitta.it

Distributori automatici in centro e sicurezza: scatta l'obbligo della vigilanza - Secondo quanto stabilito da un'ordinanza firmata dal sindaco Sadegholvaad, dal 1 luglio al 31 dicembre i distributori automatici di alimenti e bevande nel centro storico di Rimini dovranno operare in ... Si legge su newsrimini.it