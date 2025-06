Dispersi in mare | quattro le persone di cui si sono perse le tracce Ricerche estese anche alla Calabria

Una notte di preoccupazione avvolge il mare di Taranto, dove quattro pescatori tra i 60 e i 70 anni sono scomparsi da oltre 24 ore. Le ricerche, già intense, si sono estese anche alla Calabria nel tentativo di rintracciare queste persone. La loro assenza ha generato apprensione tra familiari e operatori del settore, mentre le autorità continuano a impegnarsi per ritrovarli al più presto e garantire la loro sicurezza.

Sono dispersi, da più di 24 ore, i pescatori tra i 60 e i 70 anni, usciti ieri - 29 giugno - in mare, partendo dal molo Santa Lucia a Taranto a bordo di una.

