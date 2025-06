Dispersi in mare il corpo ritrovato nel golfo di Taranto è di uno dei diportisti

Nel cuore del Golfo di Taranto, un drammatico ritrovamento segna la fine di una vicenda inquietante: il corpo di Claudio Donnaloia, uno dei diportisti scomparsi, è stato rinvenuto nel pomeriggio di oggi. La sua scomparsa aveva suscitato grande preoccupazione tra amici e familiari, e ora questa triste scoperta porta a una nuova fase di riflessione e indagini. Restiamo in attesa di ulteriori dettagli per comprendere le dinamiche di questa tragica vicenda.

Il corpo ritrovato in mare è di uno dei diportisti scomparsi. Si tratta di Claudio Donnaloia, tarantino di 73 anni. Il corpo è stato ritrovato nel pomeriggio di oggi nel golfo di. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it © Quotidianodipuglia.it - Dispersi in mare, il corpo ritrovato nel golfo di Taranto è di uno dei diportisti

