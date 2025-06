Dispersi in mare da oltre 24 ore | angoscia a Taranto per tre uomini scomparsi nel nulla

Una drammatica preoccupazione avvolge Taranto, dove da oltre 24 ore si cercano tre uomini scomparsi in mare. I loro cari e le autorità sono in tensione, mentre le ricerche nel Golfo proseguono senza sosta. Le condizioni meteorologiche avverse hanno complicato un’operazione già di per sé difficile, alimentando l’angoscia di una comunità che spera in un lieto fine. La speranza resta viva: ogni istante può fare la differenza.

Ore di apprensione a Taranto per tre uomini, tra i 60 e i 70 anni, scomparsi in mare da oltre 24 ore. I tre erano partiti ieri mattina dal Molo Santa Lucia a bordo di una barca semicabinata di circa sette metri, ma da mezzogiorno di domenica si sono perse le loro tracce. Le ricerche sono in corso da ieri pomeriggio nel Golfo di Taranto, dove le condizioni meteo erano proibitive al momento dell'uscita.

Taranto, tre dispersi in mare: ricerche in corso - Tre persone sono disperse in mare a Taranto, dopo essere uscite stamattina dal molo Sant'Eligio con un cabinato di 7,50 metri.

