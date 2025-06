Dispersi in mare a Taranto corpo recuperato è di Claudio Donnaloia | proseguono ricerche degli altri 3 uomini

Tragedia a Taranto, dove il corpo di Claudio Donnaloia, 73 anni, è stato recuperato nel pomeriggio di lunedì 30 giugno a largo di Metaponto. La drammatica vicenda riguarda quattro uomini dispersi in mare e, mentre si cerca di ritrovare gli altri tre, la speranza resta viva. La comunità aspetta con ansia aggiornamenti e una conclusione che possa portare un po’ di pace. Continua a leggere.

È di Claudio Donnaloia, 73 anni, il corpo ritrovato nel pomeriggio di lunedì 30 giugno da un pattugliatore della Guardia di Finanza a 14 miglia al largo di Metaponto di Bernalda e a 11 miglia in linea d'aria dalla località di San Vito. Il 73enne era il più grande dei quattro uomini dispersi in mare da ieri a Taranto. Proseguono le ricerche di Pasquale Donnaloia, fratello della vittima, Antonio Dell'Amura e Domenico Lanzolla. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Trovato morto uno dei quattro dispersi, la vittima è Claudio Donnaloia - Tragedia a Taranto: è stato identificato il corpo di Claudio Donnaloia, uno dei quattro dispersi durante un'escursione in mare.

