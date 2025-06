Disordini e risse tra gang Sadegholvaad difende Angelini | Basta scaricare sui sindaci responsabilità dello Stato

Riccione si trova sotto assedio, con raid di baby gang e risse che sconvolgono il tranquillo lungomare. Le ultime violenze in viale Dante e sulla spiaggia vicino a viale Torino richiamano l’attenzione sull’urgenza di affrontare il fenomeno. Jamil Sadegholvaad, sindaco di Rimini, si schiera in difesa di Daniela Angelini, evidenziando come le responsabilità dello stato vengano troppo spesso scaricate sui sindaci, ignorando le cause profonde di questa escalation. È ora di agire con decisione e coerenza.

Riccione teatro di raid di baby gang e risse. Le ultime, in ordine di tempo, sono quelle accadute in viale Dante e in una spiaggia vicino a un locale di viale Torino. Il sindaco della vicina Rimini, Jamil Sadegholvaad, interviene a sostegno della sindaca Daniela Angelini, contro la quale, nelle. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

In questa notizia si parla di: risse - gang - sadegholvaad - angelini

Roma: risse, minacce, aggressioni. Commercianti del Pigneto: “Siamo in ostaggio delle baby gang” - Roma, Pigneto tra tensioni e paura: le baby gang minacciano la serenità dei commercianti, rendendo insicura una delle zone più vive della città .

Disordini e risse tra gang. Sadegholvaad difende Angelini: Basta scaricare sui sindaci responsabilitĂ dello Stato.

Baby-gang a Riccione, Sadegholvaad: “Nel 2021 io la Tosi la difendevo” - La sicurzza spetta allo Stato e le polemiche su questa materia contro i sindaci fa parte della politica peggiore. Segnala chiamamicitta.it

Rissa violenta tra baby gang con mazze e spranghe: nove denunciati - Il Gazzettino - Nove giovani sono stati denunciati dai Carabinieri di Legnago (Verona) per rissa aggravata e lesioni personali. Secondo ilgazzettino.it